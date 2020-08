Sardegna: 19 migranti trasferiti da centro accoglienza Monastir a Tonara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di diciannove migranti è stato trasferito dal centro di accoglienza di Monastir (l'ex scuola di polizia penitenziaria) in un ex agriturismo di Tonara. Lo conferma la Prefettura di Cagliari. I migranti sono stati trasferiti sotto la scorta della Polizia e dalla Stradale. La conferma arriva anche dal sindaco del comune del Nuorese, Flavia Loche: "Ho avuto comunicazione da parte della Prefettura – sul trasferimento dei cittadini extracomunitari nel nostro territorio, 19 per l'esattezza, tutti sottoposti ovviamente a tampone, che ha dato su tutti esito negativo. Ora si trovano all'interno della struttura, monitorati costantemente sia dalla Asl che dalla Croce Rossa Italiana ma sono comunque preoccupata per l'attuale situazione sanitaria in virtù del Covid". (segue) (Mig)