Libia: Ue fornisce ulteriori 12 milioni di dollari a sostegno del programma di stabilità e coesione sociale Undp

- L'Unione europea ha fornito 12 milioni di dollari di finanziamenti extra per la nuova iniziativa del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) per la Stabilità, l’unità, la coesione sociale (Sucs) in Libia. L’obiettivo è sostenere il dialogo pacifico e la riconciliazione tra le comunità per migliorare la coesione sociale e l'unità nazionale. Secondo una dichiarazione dell'Undp in Libia, "con questo nuovo finanziamento dell'Ue, l'iniziativa Sucs continuerà a sostenere tre progetti complementari esistenti: il meccanismo di stabilizzazione per la Libia, la riconciliazione nazionale e (le elezioni locali, introducendo un nuovo progetto sulla prevenzione dell'estremismo violento che aiuterà quelle comunità dove è più necessario". L'iniziativa mira inoltre a "promuovere i progressi verso obiettivi condivisi di stabilizzazione locale". Grazie al ripristino dei servizi di base, gli sforzi di riconciliazione e il progresso del dialogo pacifico a livello comunitario in cooperazione con la società civile, “la coesione sociale e la qualità della vita per i libici miglioreranno; questo a sua volta dovrebbe aprire la strada a elezioni municipali credibili e una governance locale più forte”, conclude l’Undp. (Lit)