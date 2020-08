Cultura: a Stoccolma un concerto dedicato alla musica ai tempi di Raffaello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia in Svezia e l’Istituto italiano di cultura presentano Punctum Contra Punctum. Simmetrie e Visioni nel Rinascimento italiano, un concerto del chitarrista Simone Vallerotonda. L’esibizione – organizzata nell’ambito dello Stockholm Early Music Festival (Semf), il più grande evento dedicato alla musica barocca, rinascimentale e medievale nei paesi nordici - è una celebrazione del quinto centenario della morte di Raffaello Sanzio: "Ad Urbino il Venerdi Santo, 6 aprile del 1483, alle tre di notte vide la luce Raffaello Sanzio. Raffaello iniziava la sua breve avventura terrestre, così intensa e bruciante da essere considerata leggenda; e il giuoco delle coincidenze sembra preordinare e favorire circostanze fedeli più che all’uomo al mito. Il Venerdì Santo 6 aprile del 1520, alle ore tre di notte, Raffaello moriva". La pittura, l'architettura, la musica, la poesia, il teatro, la società, guardano al modello greco di perfezione e bellezza. Tutto guarda alla Natura come armonia, proporzione, simmetria. L'uomo è al centro dell'Universo e in questa nuova dimensione armonica e sinergica con la natura e con Dio, è artefice del proprio destino. La valorizzazione di tutte le potenzialità umane è alla base della dignità dell'individuo, con il rifiuto della separazione tra spirito e corpo: la ricerca del piacere e della felicità è elogiata in tutte le sue forme come ricerca e conoscenza del proprio "io" secondo natura, ovvero all'interno del sistema Natura in cui l'uomo è al centro. Il concerto – della durata di circa 50 minuti – si terrà alle 19 di giovedì 10 settembre presso la Chiesa finlandese (Finska Kyrkan) di Gamla Stan a Stoccolma. (Res)