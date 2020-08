Migranti: Nord Macedonia, 30 poliziotti ungheresi pattuglieranno il confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria invierà 30 agenti di polizia per pattugliare le frontiere della Macedonia del Nord assieme alle forze dell'ordine locali. Lo ha comunicato sul proprio sito la polizia ungherese (Orfk), dichiarando di essere "impegnata nella prevenzione dell'ingresso di immigrati illegali in Ungheria e nell'Unione europea". Gli agenti ungheresi parteciperanno a operazioni di pattugliamento e all'arresto di possibili clandestini e trafficanti di esseri umani. Saranno sotto il comando delle autorità locali. Altri poliziotti già dispiegati in Macedonia del Nord e in Serbia sono invece in rientro in Ungheria. Alla luce della situazione epidemiologica, essi dovranno restare in isolamento nell'attesa del risultato dei test per il coronavirus. (Vap)