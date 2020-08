Fase 3: Draghi, investimenti massicci su giovani e istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi è però un settore, essenziale per la crescita e quindi per tutte le trasformazioni che ho appena elencato, dove la visione di lungo periodo deve sposarsi con l'azione immediata: l'istruzione e, più in generale, l'investimento nei giovani". Così Mario Draghi, ex presidente della Bce, al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. "Questo è stato sempre vero ma la situazione presente rende imperativo e urgente un massiccio investimento di intelligenza e di risorse finanziarie in questo settore. La partecipazione alla società del futuro richiederà ai giovani di oggi ancor più grandi capacità di discernimento e di adattamento", ha sottolineato Draghi. (Rin)