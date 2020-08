Milano: a Gaggiano perseguita e aggredisce l'ex convivente, 45enne arrestato dai carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Rosate (Mi) sono intervenuti il 15 agosto a Gaggiano presso un bar dove, intorno alle 20.30, un 45enne in alterazione psicopafisica dall'abuso di alcool e stupefacenti minacciava e usava violenza contro la ex convivente, una 44enne titolare dell'esercizio pubblico. Il soggetto è stato fermato edarrestato in flagranza di reato per atti persecutori. L’uomo era già stato definito all'autorità giudiziaria. qualche giorno prima, l’11 agosto, a seguito di una denuncia sporta dalla vittima sempre per atti persecutori. Il soggetto è stato processato con rito direttissimo lunedì 17 agosto ed è stato condannato a tre anni di reclusione. Attualmente è detenuto presso il carcere di Pavia. (Rem)