Francia: governo incontra i sindacati, focus su uso mascherine obbligatorio sul posto di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha tenuto oggi una riunione con i sindacati in merito alla possibilità di imporre l’uso delle maschere sanitarie nei luoghi di lavoro per contenere le crescenti infezioni da virus. L'Alto Consiglio francese per la sanità pubblica ha raccomandato di imporre l’obbligatorietà delle maschere in tutti i luoghi di lavoro questo fine settimana poiché il conteggio giornaliero delle infezioni nel paese è salito oltre 3 mila unità per la prima volta da maggio. La ministra del Lavoro francese Elisabeth Borne ha presentato ai sindacati i nuovi requisiti per la maschera sul posto di lavoro. I rivestimenti per il viso potrebbero essere richiesti negli spazi collettivi e durante le riunioni, ma le persone potrebbero toglierli negli uffici privati, ha detto Borne in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al quotidiano “Journal du Dimanche”. I sindacati da tempo sostengono la necessità di una maggiore protezione e i lavoratori del Museo del Louvre, di Amazon France e di altri siti hanno lasciato il loro impiego per la preoccupazione che i loro datori di lavoro non facessero abbastanza per garantire la loro sicurezza. Il tasso di contagi da Covid-19 della Francia al momento è fra i più alti in Europa, ma il governo è determinato a non imporre nuovamente un blocco totale che ostacolerebbe ulteriormente la ripresa economica. (Frp)