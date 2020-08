Trump definisce Kim Jong-un "giocatore di scacchi di livello mondiale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita nel Wisconsin, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito il leader della Corea del Nord Kim Jong-un “un giocatore di scacchi di livello mondiale”, al pari del presidente russo Vladimir Putin, del cinese Xi Jinping e del turco Recep Tayyip Erdogan. Nel suo intervento di campagna elettorale, il capo della Casa Bianca ha detto di ritenersi la “persona giusta” per affrontare tali leader, a differenza di Joe Biden, candidato in pectore del Partito democratico per le elezioni del prossimo 3 novembre. “Come credete che Biden possa negoziare con la Cina? Nessuno ha fatto quello che ho fatto io con la Cina, la Russia. A proposito, ricordate che stavamo per entrare in guerra con la Corea del Nord. Ora andiamo d’accordo. Con Kim Jong-un andiamo d’accordo”, ha affermato Trump nel suo discorso. Il presidente statunitense ha tenuto il suo primo incontro con il leader nordcoreano nel giugno del 2018, seguito da un secondo vertice in Vietnam nel febbraio del 2019. Successivamente, tuttavia, le relazioni tra Washington e Pyongyang sono entrate in fase di stallo. (Nys)