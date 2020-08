Cina-Taiwan: Pechino ribadisce "ferma condanna" delle relazioni diplomatiche fra Taipei e Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ribadisce la sua “ferma condanna” a qualsiasi forma di contatto ufficiale fra Taiwan e l’autoproclamata repubblica del Somaliland. È quanto dichiarato oggi dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, nel corso di una conferenza stampa. “C'è solo una Cina nel mondo e la regione di Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese”, ha detto il portavoce. “Il principio di una sola Cina è una norma riconosciuta a livello mondiale per le relazioni internazionali e ha un ampio consenso presso la comunità internazionale. Ogni tentativo del Partito democratico progressista (Dpp, che detiene la maggioranza nel parlamento di Taipei) di Taiwan di dividere la Cina è destinato al fallimento”, ha sottolineato Zhao. La dichiarazione giunge dopo che ieri Taiwan ha ufficialmente inaugurato il suo ufficio di rappresentanza in Somaliland. È quanto riferiscono fonti di stampa somale su Twitter. L’inaugurazione giunge dopo che lo scorso 9 agosto il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha ricevuto a Taipei il neo ambasciatore Mohamed Omar Hagi Mohamoud in vista dell’inizio del suo incarico. (segue) (Cip)