Cina-Taiwan: Pechino ribadisce "ferma condanna" delle relazioni diplomatiche fra Taipei e Somaliland (2)

- In un tweet pubblicato al termine dell’incontro, Wu ha accolto con favore l'arrivo di Mohamoud, affermando di aver "sfidato le pressioni cinesi" per l’apertura di un ufficio diplomatico nel Somaliland. “Il fatto che 'sovranità e amicizia non siano in vendita' merita un riconoscimento internazionale”, ha twittato Wu, in riferimento alle notizie diffuse dai media regionali secondo cui il presidente del Somaliland, Muse Bihi Abdi, avrebbe rifiutato un'offerta del governo cinese per ottenere in cambio la fine dei rapporti diplomatici di Hargheisa con Taiwan. Wu ha anche ringraziato il Consiglio per la sicurezza nazionale (Nsc) degli Usa per aver elogiato i legami tra Taiwan e Somaliland e per aver accolto con favore il crescente impegno di Taipei nell'Africa orientale. “Le relazioni del Somaliland con Taiwan rimarranno sempre intatte. Siamo pronti a stabilire buone relazioni con tutti i paesi con i quali condividiamo i valori della democrazia”, ha twittato da parte sua il neo ambasciatore. Il mese scorso il ministero degli Esteri di Taiwan ha ribadito l'intenzione di Taipei e del Somaliland di approfondire le relazioni bilaterali dopo i tentativi da parte di Pechino di persuadere lo Stato autoproclamato a non stabilire legami con l'Isola. "Il ministero non commenterà gli sforzi fatti dall'ambasciata cinese in Somalia per persuadere il Somaliland a fermare i contatti con Taiwan", ha detto la portavoce del ministero Joanne Ou. (segue) (Cip)