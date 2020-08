Cina-Taiwan: Pechino ribadisce "ferma condanna" delle relazioni diplomatiche fra Taipei e Somaliland (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce ha sottolineato che gli sforzi di Taiwan e del Somaliland per approfondire la cooperazione bilaterale si baseranno sull'amicizia di lunga data e valori universali come la libertà, la democrazia, la giustizia e lo stato di diritto e ha affermato che Taipei amplierà gradualmente la sua cooperazione con il Somaliland nei settori della sanità pubblica, dell'energia, delle miniere, dell'istruzione e dell'agricoltura nell'ambito del "Modello di Taiwan", che promuove lo sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna", l'ambasciatore cinese in Somalia, Qin Jian, ha visitato il Somaliland due volte negli ultimi mesi per convincere il governo del locale a cessare tutte le attività con Taiwan. Una delle offerte di Qin, secondo quanto riferito dalle stesse fonti, era che Pechino aprisse un ufficio di collegamento cinese ad Hargeisa, tuttavia il presidente del Somaliland, Muse Bihi Abdi, e il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Yasin Hagi Mohamoud Hiir, hanno rifiutato la richiesta di Qin. (segue) (Cip)