Cina-Taiwan: Pechino ribadisce "ferma condanna" delle relazioni diplomatiche fra Taipei e Somaliland (4)

- Nonostante i tentativi di Pechino di convincere Hargeisa a smettere di collaborare con Taipei, Ou ha detto che Taiwan non cederà alla pressione della Cina e continuerà ad approfondire la cooperazione con paesi affini e fungerà da "forza per il bene" nella comunità internazionale. A inizio agosto una delegazione del governo cinese guidata da alti funzionari del ministero degli Affari esteri è arrivata ad Hargeisa, capitale dell’autoproclamata Repubblica del Somaliland, per una visita ufficiale di tre giorni nel corso della quale, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche citate dal portale “Horn Diplomat”, ha incontrato alri funzionari governativi per discutere delle loro relazioni future alla luce del recente accordo siglato tra Somaliland e Taiwan. Lo scorso 1 luglio il ministro degli Esteri taiwanese, Joseph Wu, ha annunciato che Taiwan e il Somaliland hanno raggiunto un accordo per lo scambio di uffici di rappresentanza. La mossa è stata aspramente criticata dai governi di Pechino e Mogadiscio, che considerano rispettivamente Taiwan e il Somaliland come parte integrante dei loro territori. Sebbene non riconosciuto come paese dalla comunità internazionale, il Somaliland conta più di 20 uffici di rappresentanza dislocati in vari paesi, mentre Taiwan è riconosciuto da 15 Paesi e conta rappresentanze diplomatiche e culturali in oltre 50 Paesi in tutto il mondo. (Cip)