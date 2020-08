Coronavirus: unità crisi Lazio, in aeroporto a Ciampino 5 casi positivi povenienti da Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina individuati presso l'Aeroporto di Ciampino cinque casi positivi ai test rapidi. Si tratta di una coppia di cittadini residenti a Perugia e 3 giovani spagnoli tutti asintomatici e in buona salute, tutti rientrati con il medesimo volo da Madrid. Sono stati messi in isolamento ed è stato predisposto il contact tracing internazionale". Lo comunica in una nota l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)