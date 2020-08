Riccione: vacanze di lusso al Grand hotel ma il conto lo paga un ignaro turista, 1 arresto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri, dopo aver dichiarato in stato di arresto il giovane per l’indebito utilizzo di carte di pagamento, hanno rinvenuto nel suo bagaglio numerose carte di credito prive dei dati identificativi del titolare e, soprattutto, una divisa da soccorritore del 118 con vari distintivi identificativi delle mansioni sanitarie di “medico”, “autista”, “infermiere” e “soccorritore”, indossate all’occorrenza quando, usurpando i vari titoli, metteva in atto le proprie truffe. Come fatto al Grand Hotel, infatti, i carabinieri hanno ipotizzato che il giovane abbia visitato varie strutture presentandosi come un professionista in viaggio di lavoro rimborsato dalla propria azienda sanitaria, riuscendo a farla franca. Un profilo criminale da non sottovalutare, insomma, soprattutto per via delle approfondite conoscenze informatiche, attraverso le quali, ha spiegato ai carabinieri, riesce a "navigare nel dark web e ad entrare in possesso di dati sensibili". (Ren)