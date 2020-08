Corea del Sud: il focolaio legato alla setta Sarang Jeil accende lo scontro politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il focolaio di coronavirus riconducibile alla setta religiosa Sarang Jeil ha inasprito anche lo scontro politico in Corea del Sud. Alcuni membri del Partito unito del futuro (Ufp), principale forza di opposizione del paese, infatti, hanno partecipato, insieme a migliaia di fedeli, al raduno di sabato scorso, organizzato nonostante gli avvertimenti contrari del governo. Kim Tae-nyeon e You Kwan-suk, dirigenti del Partito democratico del presidente Moon Jae-in, hanno chiesto all’Ufp di fornire spiegazioni e scuse per quanto accaduto. Tra i membri di spicco dell’Ufp presenti alla manifestazione figurano Hong Moon-pyo, Kim Jin-tae e Min Kyung-wook. Hong ha precisato che si è trattenuto solo per dieci minuti per salutare i residenti del suo collegio. (segue) (Git)