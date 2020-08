Corea del Sud: il focolaio legato alla setta Sarang Jeil accende lo scontro politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ad interim del Partito unito del futuro, Kim Chong-in, ha accusato il Partito democratico di voler strumentalizzare la vicenda per trarne un vantaggio politico e ha preso le distanze dal pastore conservatore Jun Kwang-hoon, guida spirituale di Sarang Jeil, così come ha fatto anche il capogruppo ad interim, Joo Ho-young. Nel frattempo Choi Jae-sung, segretario per gli affari politici della Casa Blu, sede della presidenza, ha affermato che il presidente Moon sarebbe disponibile a incontrare Kim Chong-in per un faccia a faccia e ha aggiunto che al riguardo è stata presentata una proposta, che è stata rifiutata. Il partito di opposizione ha smentito di aver ricevuto un’offerta formale di incontro. (segue) (Git)