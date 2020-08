Sardegna: Cagliari, maltrattamenti contro l'anziana madre, 50enne finisce in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 50enne cagliaritano è stati arrestato dagli investigatori della Terza Sezione – Reati contro la persona – della Squadra Mobile con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi ed estorsione tentata e continuata, ai danni della propria madre ultrasettantenne. L'indagine della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, è stata avviata a seguito del fondamentale primo intervento di alcuni equipaggi della Squadra Volante allertati in una serata di fine luglio: la donna nell'occasione aveva subito l'aggressione del figlio che, dopo essersi visto rifiutare l'ennesima richiesta di denaro, era andato in escandescenza aggredendo l'anziana donna, che è stata trasportata in ambulanza all'Ospedale Marino. (segue) (Rin)