Sardegna: Cagliari, maltrattamenti contro l'anziana madre, 50enne finisce in carcere (2)

- Successivamente, l'attività di indagine, con l'assunzione di informazioni da parte di tutti i componenti della famiglia, ha consentito di ricostruire anni di aggressioni psichiche, ma talvolta anche fisiche, minacce e richieste estorsive. Molti degli episodi non sono mai stati rivelati dalla donna per amore del proprio figlio. L'ultimo fatto ricalca quanto accaduto alcuni anni fa, in una duplicazione di eventi perfetta che ha dato luogo all'apertura di un procedimento penale in corso presso il Tribunale di Cagliari. Il cagliaritano dalla sera di ieri si trova presso il carcere "Ettore Scalas" di Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (Rin)