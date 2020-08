Libano: omicidio Hariri, per l’Aia nessuna prova di coinvolgimento diretto di Siria e Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è alcuna prova che la leadership di Hezbollah, né il governo della Siria siano direttamente coinvolti nell’assassinio dell'ex primo ministro Rafik Hariri, ucciso il 14 febbraio 2005 in un attentato suicida a Beirut insieme ad altre ventuno persone. Lo hanno detto oggi i giudici del Tribunale speciale per il Libano istituito dall’Onu all’Aia, nei Paesi Bassi, nel giorno della sentenza di oltre 2.600 pagine inizialmente attesa per venerdì 7 agosto, poi rimandata a oggi in seguito alla drammatica esplosione che lo scorso 4 agosto ha devastato il porto di Beirut. “La Siria ed Hezbollah potevano avere motivi per eliminare Hariri e alcuni dei suoi alleati politici, tuttavia non ci sono prove di qualsiasi coinvolgimento della leadership di Hezbollah nell’omicidio del signor Hariri e non ci sono prove dirette di un coinvolgimento siriano”, ha detto il giudice David Re, di nazionalità australiana. L’attentato suicida che ha ucciso l’ex premier “è indubbiamente un atto politico”, ma il compito del tribunale è quello di “appurare oltre ogni ragionevole dubbio” la colpevolezza dei quattro imputati sotto processo: Salim Ayyash, Assad Sabra, Hussein Oneissi e Hassan Habib Mehri, tutti membri del gruppo Hezbollah e giudicati in contumacia in virtù del rifiuto da parte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah di consegnarli al Tribunale. (segue) (Res)