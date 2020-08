Libano: omicidio Hariri, per l’Aia nessuna prova di coinvolgimento diretto di Siria e Hezbollah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa reticenza, unitamente al fatto che l’accusa si basi principalmente su registrazioni telefoniche, sembrerebbe mettere in dubbio la credibilità del processo e del collegio giudicante. Il Tribunale ha incriminato anche la presunta mente dell’attentato, il comandante di Hezbollah Mustafa Badreddine, che ha perso la vita combattendo al fianco delle forze siriane nel maggio 2016. Se giudicati colpevoli i quattro sopravvissuti rischiano un mandato d’arresto e il carcere a vita. A quel punto, tuttavia, sia l’accusa sia la difesa potranno comunque ricorrere in appello contro la sentenza e in caso di arresto un imputato potrà chiedere di far celebrare nuovamente il processo. Se giudicati colpevoli i quattro sopravvissuti rischiano l’arresto e il carcere a vita. A quel punto, tuttavia, sia l’accusa sia la difesa potranno comunque ricorrere in appello contro la sentenza e in caso di arresto un imputato potrà chiedere di far celebrare nuovamente il processo. (Res)