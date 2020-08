Latina: 15 commercianti denunciati a Gaeta, avevano protestato per restrizioni covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi persone residenti tra Formia e Gaeta sono state denunciate dai carabinieri per radunata sediziosa in concorso, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in concorso, molestia e disturbo alle persone in concorso, violazione alle disposizioni relative alle riunioni pubbliche ed assembramenti in luoghi pubblici. Il gruppo composto da titolari o dipendenti di esercizi pubblici del luogo, nella notte tra il 9 e il 10 agosto, si sono resi promotori, di una manifestazione di protesta, non autorizzata, cui hanno preso parte circa 100 persone, contro i provvedimenti di chiusura emessi nei loro confronti dall'autorità amministrativa e di Polizia di Gaeta a seguito della violazione delle normative anti Covid-19.(Rer)