Scuola: Codacons, caos a poche settimane da avvio anno scolastico

- Il Codacons torna sul tema della scuola e contesta la generalizzata confusione che sta emergendo in queste settimane, proprio mentre il rientro a scuola si avvicina e studenti, genitori e personale scolastico avrebbero invece bisogno di certezze e chiarezze definitive, e chiede di autorizzare il ritorno sui banchi solo in presenza di condizioni di assoluta sicurezza per studenti e lavoratori della scuola. Dopo il caso degli "innovativi" banchi con le rotelle, da cui è emerso un enorme spreco per le casse pubbliche, sul tavolo restano tanti, troppi argomenti scottanti: dai dispositivi sanitari necessari per garantire il via libera al rientro a scuola alle "classi pollaio", dal tema della sicurezza degli edifici alle eventuali misure di contenimento di casi di contagio, tutto sembra avvolto da una cappa di confusione assoluta. Una confusione incredibile se consideriamo che mancano poche settimane all'avvio dell'anno scolastico. Se è vero che "le scuole non vanno solo riaperte", ma "dobbiamo fare in modo che poi non richiudano", come ha scritto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina su Facebook, non si capisce in che modo tali encomiabili proponimenti possano essere realizzati in un contesto tanto caotico. Il rischio, tangibilissimo, è che poco o nulla sia pronto alla metà di settembre, e che – al solito – disagi, mancanze e rischi per la sicurezza ricadano sulle vittime abituali, gli studenti e il personale scolastico in servizio. (segue) (Rin)