Scuola: Codacons, caos a poche settimane da avvio anno scolastico (2)

- In un marasma di informazioni che si contraddicono, e mentre i contagi tornano a salire, insegnanti e presidi sembrano spiazzati dalle continue giravolte del governo – giravolte che, ancora una volta, non sembrano avere un senso di logica: sembra insomma che entro il 14 settembre, data prevista per la riapertura degli istituti, sarà impossibile preparare adeguatamente gli edifici per salvaguardare la salute di docenti e studenti. "Se i rischi per la sicurezza persisteranno sarà meglio pensare per tempo a soluzioni alternative, senza forzare la mano o avallare misure-tampone destinate a un sicuro insuccesso", dichiara il Presidente del Codacons Carlo Rienzi. "Studenti e personale scolastico hanno diritto a scuole sicure, classi adatte e a tutto il necessario per una corretta didattica: non è accettabile imporre a loro i costi, anche sanitari, di problemi che la scuola si porta dietro da anni", conclude. (Rin)