Bielorussia: von der Leyen parteciperà domani a riunione del Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prenderà parte domani alla riunione del Consiglio europeo dedicata alla Bielorussia. Lo ha detto un portavoce nel corso di un briefing. "La presidente prenderà parte domani al vertice dedicato alla Bielorussia. In precedenza, la presidente ha espresso la fiducia sul fatto che è necessario dimostrare il sostegno al popolo bielorusso durante i lavori del vertice. Von der Leyen ha anche sostenuto lo sviluppo di sanzioni contro coloro che sono coinvolti nelle violenze in corso in Bielorussia", ha detto il rappresentante della Commissione europea. Ieri il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha annunciato di aver convocato per domani un vertice dei capi di Stato e di governo dell’Ue in videoconferenza. (Beb)