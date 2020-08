Mali: ambasciata norvegese, in corso ammutinamento in base militare a Bamako (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre mobilitazioni sono previste anche per il 25 e 26 agosto prossimi. Le nuove manifestazioni sono organizzate dopo che i tentativi di mediazione internazionale non hanno sortito gli effetti sperati e non sono riusciti a risolvere la crisi socio-politica che da giugno ha scosso il Paese del Sahel. La scorsa settimana il Movimento 5 giugno ha rifiutato un incontro con il presidente Keita proposto dal capo mediatore della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), l'ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, ponendovi come prerequisito la fine della “repressione” contro i suoi militanti. In seguito al rifiuto, diverse migliaia di persone sono scese in strada a Bamako per chiedere le dimissioni del presidente Keita, malgrado gli appelli al dialogo per trovare una soluzione alla crisi politica in Mali. Quella dell’11 agosto è stata la prima manifestazione di protesta in Mali dal 21 luglio scorso, quando l’opposizione aveva annunciato una tregua in occasione della festività musulmana dell’Eid al Adha. Dieci giorni prima una dimostrazione di piazza a Bamako era degenerata in sanguinosi scontri, i più gravi nella capitale dal colpo di Stato del 2012, che avevano provocato 23 morti (11 secondo il governo e 14 secondo le Nazioni Unite) e più di 150 feriti, secondo l’opposizione, L’attuale crisi è scoppiata all’inizio di giugno, dopo l’annullamento da parte della Corte costituzionale dei risultati delle elezioni legislative di marzo-aprile per circa 30 esponenti politici successivamente sostituiti. (Res)