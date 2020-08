Ue: Commissione, prolungare al 2021 ruolo di capitali della cultura per Fiume e Galway

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto che Fiume e Galway, capitali europee della cultura nel 2020 rispettivamente in Croazia e Irlanda, possano continuare ad esercitare questa funzione fino al 30 aprile 2021 a causa degli effetti della pandemia del Covid-19. Secondo quanto riferisce la Commissione europea in una nota, viene proposto inoltre di posticipare dal 2021 al 2022 l'inizio del periodo in cui Novi Sad, in Serbia, sarà capitale della cultura; mentre per quanto riguarda Timisoara e Elfesina, in Romania e Grecia, tale titolo potrebbe essere espletato nel 2023 anziché nel 2021. "Fiume e Galway meritano una giusta opportunità per dimostrare la loro resilienza e creatività", ha dichiarato il vicepresidente della Commissione incaricato per la promozione di uno stile di vita europeo, Margaritis Schinas. "La cultura è stata duramente colpita dalla pandemia e le capitali europee della cultura non fanno eccezione", ha osservato il commissario Ue all'Innovazione Mariya Gabriel, evidenziando la necessità di dare maggiore tempo a Fiume e Galway, mentre tale attesa prolungata potrà essere sfruttata al meglio anche da Novi Sad, Timisoara e Elfesina per cogliere la loro occasione una volta che il turismo e la cultura saranno pienamente ripartiti.(Beb)