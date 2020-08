Fase 3: M5s sul blog, misure importanti per tutela agricoltura da impatto pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto della pandemia Covid-19 su agricoltura e agroalimentare del nostro Paese ha fatto emergere alcune problematiche ben note al settore ma mai affrontate definitivamente. Lo scrive in un articolo per il Blog delle Stelle il sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe L'Abbate. "L'impegno del Governo Conte per sostenere le imprese del comparto primario è stato sin da subito elevato e deciso, sia per la crucialità delle produzioni alimentari per il made in Italy sia per il fondamentale ruolo svolto durante le fasi emergenziali dove le filiere agroalimentari sono state in grado di garantire costantemente l'apporto dei cibi che gli italiani sono abituati, da sempre, a consumare. Per sostenere il comparto – sostiene L'Abbate - abbiamo agito lungo tre direttrici: il sostegno alle imprese e ai lavoratori, l'accesso al credito per i finanziamenti, la promozione per il rilancio delle nostre produzioni". Insomma, una serie di misure che vanno dall'aiuto a imprese e lavoratori alla defiscalizzazione, dalla garanzia di liquidità alle aziende fino al rilancio di alcuni settori del comparto agroalimentare ritenuti strategici, come l'export per cui, grazie al "Patto per l'export" voluto dal ministro Di Maio, sono stati stanziati "ben 1,4 miliardi di euro suddivisi per sei pilastri: re-branding nazionale, formazione e informazione, e-commerce, sistema fieristico, promozione integrata e finanza agevolata. Una strategia in cui l'agricoltura e l'agroalimentare italiano possono (anzi, devono) svolgere un ruolo da protagoniste". (Rin)