Lavoro: Capone (Ugl), blocco licenziamenti misura inefficace che non tutela lavoratori

- Questo Governo sta scaricando la responsabilità delle sue inefficienze sull'anello più debole del processo produttivo, cioè i lavoratori. Infatti, oltre ai licenziamenti previsti per chi cessa le attività, sarà possibile licenziare anche nelle ipotesi di chi chiude uffici o reparti. Lo dichiara in una nota il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, secondo cui "la previsione del blocco dei licenziamenti condizionato servisse solo a prendere tempo piuttosto che a mettere le nostre aziende in condizione di riprendere le attività produttive a pieno regime". (Rin)