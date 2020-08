Taiwan: il governo controlla gli ingressi da Hong Kong per scongiurare l’arrivo di spie cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Taiwan rafforzeranno i controlli sui nuovi arrivi da Hong Kong per scongiurare l’ingresso nell’isola di spie cinesi. Lo ha annunciato il Consiglio per gli affari della terraferma, agenzia governativa che risponde allo Yuan esecutivo. L’organismo ha fatto sapere che ha già introdotto misure per “consolidare la gestione” delle richieste d’ingresso di residenti di Hong Kong e Macau originari della Cina continentale o che sono o sono stati funzionari di partito, di governo o ufficiali delle forze armate. L’obiettivo è di evitare “attività di infiltrazione, di spionaggio, di disturbo o del Fronte unito”. Il riferimento, in quest’ultimo caso, è al dipartimento del Lavoro del fronte unito del Partito comunista cinese del reclutamento di cinesi all’estero e di non comunisti. Dopo la sua rielezione all’inizio di quest’anno, la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha posto più volte l’accento sulla sovranità dell’isola e ha rafforzato la collaborazione con gli Stati Uniti, alimentando l’irritazione di Pechino. Inoltre, le autorità di Taipei hanno adottato una politica di porte aperte ai rifugiati in arrivo da Hong Kong dopo l'imposizione da parte di Pechino di una legge sulla sicurezza nazionale tesa a criminalizzare ogni forma di dissenso nell'ex colonia britannica. (segue) (Cip)