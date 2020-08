Taiwan: il governo controlla gli ingressi da Hong Kong per scongiurare l’arrivo di spie cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana è stato concluso un accordo mediante il quale Taipei acquisterà 66 caccia F-16 prodotti dalla Lockheed Martin per circa 62 miliardi di dollari. L’intesa è stata annunciata dal Pentagono dopo che la stessa settimana il segretario alla Salute Usa Alex Azar si è recato a Taipei per una storica visita, la prima di un alto funzionario dell’amministrazione statunitense dal 1979. La Cina continentale, da parte sua, continua a considerare Taiwan una propria provincia. Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, ha sottolineato ieri in conferenza stampa che la Cina si oppone fermamente alla vendita di armi statunitensi a Taiwan, fatto che viola “seriamente” il principio “una sola Cina” e le basi delle relazioni diplomatiche tra Pechino e Washington. L’affare, secondo Zhao, “minaccia gravemente la sovranità della Cina e i suoi interessi di sicurezza, e viola le norme basilari delle relazioni internazionali. La Cina ha già dichiarato solennemente la sua posizione e fornirà una ferma risposta”. “Invitiamo gli Stati Uniti ad attenersi onestamente al principio ‘una sola Cina’ e ai tre comunicati congiunti sino-americani e a fermare la vendita di armi e i contatti militari con Taiwan se non vuole danneggiare le relazioni con la Cina e la pace e la stabilità nello Stretto”, ha concluso il portavoce della diplomazia della Repubblica popolare. (Cip)