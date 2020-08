Bielorussia: un manifestante è morto la notte del 16 agosto investito da un'auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un partecipante alle manifestazioni tenutesi a Minsk la notte del 16 agosto è morto dopo essere stato investito da un'autovettura. Lo ha riferito il ministero dell’Interno della Bielorussia. Secondo il dipartimento, l'incidente è avvenuto il 16 agosto alle 3:20 ora locale (le 2:20 in Italia) sulla Prospettiva Partizansky a Minsk. "L'autista di una Renault ha investito un pedone di 19 anni che, secondo le prime informazioni, stava camminando sulla carreggiata. Il pedone è morto per le ferite riportate sulla scena dell'incidente. È noto che l'uomo sulla strada ha partecipato alle manifestazioni di massa che si sono svolte a Minsk nei giorni scorsi", si legge nel messaggio divulgato sul canale Telegram del ministero bielorusso. Le azioni di protesta di massa sono iniziate in tutta la Bielorussia il 9 agosto, dopo le elezioni presidenziali vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko, che secondo la Commissione elettorale centrale (Cec) ha ottenuto l'80,08 per cento dei voti. Da domenica sono proseguite azioni non autorizzate duramente represse dalle forze di sicurezza. Le forze dell'ordine usano gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno, durante i disordini una persona è morta mentre un altro manifestante è deceduto a Homel dopo essere stato arrestato. (Rum)