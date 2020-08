Sardegna: corsa a tre per il seggio del Nord Sardegna al Senato, centrodestra compatto, due candidati per il centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre i candidati che si sfideranno per un seggio al Senato nel collegio del Nord Sardegna alle elezioni suppletive che si terranno nei prossimi 20 e 21 settembre. Si tratta di Carlo Doria, 54 anni, ortopedico sassarese (portabandiera di Lega, Partito Sardo d'Azione, Forza Italia e Fratelli d'Italia), Lorenzo Corda, 59 anni, ingegnere (Pd-M5S) e Agostinangelo Marras, 66 anni, avvocato penalista, candidato per Italia Viva e pizzarottiani. La sfida, per il centro-destra che si presenta unito, è quella di strappare il seggio al M5S. Il centrosinistra, dal canto suo, si presenta disunito: se da un lato si registra il primo accordo politico fra Pd e M5S, asse portante del governo Conte, dall'altra si prende atto della defezione di renziani e pizzarottiani. Un fatto che non scalfisce l'ottimismo di Emanuele Cani, segretario regionale del Pd, per il quale "possiamo battere la destra di Salvini". Ottimista anche Ugo Cappellacci, coordinatore di Forza Italia, soddisfatto dell'unità con cui il centrodestra si presenta alle suppletive: "Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto sul nome di una persona di assoluta qualità", spiega il coordinatore azzurro. (Rin)