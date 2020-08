Ue: Borrell e Lenarcic sottolineano ruolo operatori umanitari in situazioni di crisi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della Giornata umanitaria mondiale, rendiamo omaggio e sosteniamo tutti gli operatori umanitari che salvano vite e aiutano i meno fortunati in tempi di crisi in tutto il mondo. Queste le parole dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e del commissario per la Gestione delle crisi, Janes Lenarcic, in occasione della Giornata umanitaria mondiale. In questo momento, durante la pandemia di coronavirus, gli operatori umanitari stanno lavorando contro ogni previsione per fornire aiuti in condizioni ancora più difficili, si legge in una nota dei due commissari. “Mentre salutiamo il loro coraggio e la loro passione, purtroppo dal 2019 sono stati uccisi 125 operatori umanitari e 124 sono stati rapiti. Salvare vite non dovrebbe mai costare vite umane. Questo è il motivo per cui è essenziale che il diritto internazionale umanitario sia rispettato per proteggere gli operatori umanitari e i civili. Chiediamo inoltre a tutte le parti in conflitto in tutto il mondo di astenersi dal prendere di mira le infrastrutture civili, comprese le scuole e gli ospedali”, si legge nel comunicato. (segue) (Beb)