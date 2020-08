Ue: Borrell e Lenarcic sottolineano ruolo operatori umanitari in situazioni di crisi globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I bisogni umanitari oggi sono in aumento in modo allarmante, accelerati ancora di più dalla pandemia di coronavirus. In quest'ottica, l'Unione europea è pronta a rafforzare e aumentare ulteriormente gli investimenti nell'aiuto umanitario. La Commissione europea sosterrà i finanziamenti umanitari dell'Ue con quasi 10 miliardi di euro nei prossimi 7 anni. Siamo orgogliosi dell'impegno umanitario dell'Europa. Il nostro aiuto sta aiutando persone in più di 80 paesi, dal Libano al Sahel, dall'Afghanistan al Venezuela. Continueremo a sostenere i più bisognosi per tutto il tempo necessario", si conclude la nota. (Beb)