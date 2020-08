Coronavirus: Brunetta, e se la fase 3 incorporasse un altro lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Criticità ed incertezza. I mercati finanziari, si sa, non amano l’incertezza. Tendono infatti a punire gli Stati e gli operatori economici che non offrono garanzie di stabilità per il futuro. Per questo motivo, l’autunno che sta per arrivare si presenta molto critico, con gli investitori che potrebbero tornare ad evitare di acquistare le attività finanziarie made in Italy: titoli di Stato e mercati azionari. Ma se c’è proprio un paese europeo che meno ha bisogno dell’incertezza, che sta riaffiorando prepotentemente in questi ultimi giorni di agosto, quello è proprio l’Italia. Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale pubblicato oggi sul Riformista. “In questo ultimo mese d’estate, infatti, l’incertezza sembra la cifra di ogni comportamento, e assieme ad essa aumentano anche le criticità, vale a dire la caratteristica per cui la variazione anche minima di un parametro determina un effetto di grande entità, in una causazione circolare: quanto più aumentano le criticità, tanto più aumenta l’incertezza. E viceversa", aggiunge Brunetta, secondo cui le criticità dell’attuale fase, hanno diverse origini. "Ci sono quelle legate alla risposta che l’Unione Europea ha inteso e intende dare alla crisi pandemica, criticità che non si risolvono ancora; ci sono le opacità e le indeterminatezze rispetto ai 4 pilastri finanziari messi in campo dalla UE (Mes, Sure, Bei e Recovery Fund), quanto al loro funzionamento, e alla loro entrata in vigore. Più analiticamente, ad esempio, c’è poca chiarezza, sul fondo Sure, 100 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali e le politiche del lavoro, per il quale fondo il Governo italiano ha fatto richiesta per quasi 30 miliardi, sapendo che ne riceverà molti meno e a fronte di imprecisate e costose garanzie. Si è parlato poco dei fondi Bei, in termini di meccanismi di accesso, costi, tempi e finalità. Chi ne ha mai sentito parlare?", afferma ancora. (segue) (Rin)