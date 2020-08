Coronavirus: Brunetta, e se la fase 3 incorporasse un altro lockdown (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Brunetta, paradossalmente, il pilastro finanziario più chiaro, su cui si sa già tutto, è il “famigerato” Mes, perché potenzialmente già operativo, con i suoi 37 miliardi di euro a disposizione per l’Italia, anche se dotato di “cattiva fama”. "Cattiva fama che non è però frutto della natura dello strumento (nuovo in sé), condizionato solamente alle spese sanitarie dirette ed indirette a fronte di enormi vantaggi in termini di costi e immediata utilizzabilità, ma della grande operazione di propaganda che la componente sovranista e populista, di destra e di sinistra, ha sparso a piene mani sin dall’inizio dell’idea di un suo possibile utilizzo. E che non sembra ancora finita. Il presidente del Consiglio Conte, infatti, in omaggio ai pregiudizi ideologici del Movimento 5 stelle, continua a rinviare ogni decisione", conclude il deputato di Forza Italia. (Rin)