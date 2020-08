Bielorussia: Bellanova, non possiamo accettare che in Europa esistano regimi totalitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo accettare che in Europa esistano regimi totalitari: l'Ue deve insistere sul dialogo e sostenere le legittime aspirazioni alla democrazia.Sulle libertà democratiche, sul rispetto dei diritti umani, sulle libertà fondamentali noi non possiamo avere tentennamenti di sorta. Lo scrive su Facebook la ministra del Lavoro Teresa Bellanova, commentando le vaste proteste antigovernative in corso a Minsk. "Il racconto di ciò che sta accadendo in Bielorussia e le fotografie di ieri da Minsk, dove centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per reclamare democrazia e chiedere le dimissioni del dittatore Lukashenko e nuove elezioni, non ci possono lasciare indifferenti e richiedono un nostro intervento", aggiunge Bellanova.(Rin)