Medio Oriente: settima notte di raid aerei israeliani a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesima notte di raid aerei Gaza. Per la settima nottata consecutiva, gli aerei da guerra israeliani hanno preso di mira i posti di osservazione di Hamas in risposta agli attacchi dei palloni incendiari dei palestinesi attraverso il confine. I raid aerei della scorsa notte sono avvenuti mentre funzionari della sicurezza egiziana si trovavano in visita nell’enclave palestinese per disinnescare l'ultimo aumento di violenza. "Jet da combattimento e (altri) velivoli hanno colpito infrastrutture sotterranee appartenenti ad Hamas nella Striscia di Gaza", si legge in un comunicato militare israeliano, collegando l'attacco a "palloni esplosivi e incendiari lanciati dalla Striscia di Gaza in Israele". Secondo fonti della sicurezza di Gaza e testimoni citati dall’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, gli ultimi raid hanno colpito le postazioni di guardia di Hamas a Rafah (nel sud) e Beit Lahia (nel nord). Le tensioni aumentate da più di una settimana, con Israele che accusa Hamas di lanciare razzi e palloncini incendiari oltre il confine. Israele, da parte sua, ha chiuso il valico merci di Karem Abu Salem (Kerem Shalom) con la Striscia di Gaza, imposto il divieto di pesca al largo della costa di Gaza e organizzato raid aerei notturni per sette notti di fila. (Res)