Libano-Francia: Aoun incontra ambasciatore Parigi, focus su prossima visita Macron

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha incontrato stamattina nel palazzo presidenziale di Baabda, a Beirut, l’ambasciatore di Francia in Libano, Bruno Foucher. Lo riferisce la presidenza libanese sul suo profilo Twitter. Al centro del colloquio fra il presidente e il diplomatico francese i preparativi per la visita che il presidente della Francia, Emmanuel Macron, effettuerà in Libano il mese prossimo. Macron si è già recato a Beirut recentemente, meno di 48 ore dopo la devastante esplosione che lo scorso 4 agosto ha distrutto il porto della capitale libanese e causato 178 vittime e almeno 6.000 feriti. (Lib)