Siria: manifestazioni contro gruppi filoturchi a Ras al Ain

- Decine di cittadini hanno manifestato a Ras al Ain, nel nord est della Siria, presso il confine con la Turchia, per chiedere ad Ankara di limitare gli attacchi dei gruppi armati filoturchi contro i locali e per chiedere di ripristinare le forniture di acqua ed elettricità. Lo riporta l’Osservatorio siriano dei diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Le forniture di acqua ed energia elettrica nella regione sono interrotte da circa una settimana per cause non chiarite. (Res)