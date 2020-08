Niger: liberati 11 ostaggi rapiti da Boko Haram nel bacino del lago Ciad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici abitanti di un villaggio, tra cui quattro bambini, sono stati liberati durante un'operazione guidata dall'esercito nigeriano nel bacino del lago Ciad, al confine tra Niger e Nigeria. Lo ha reso noto il segretario generale del governatorato della regione di Diffa (nel sud-est del Niger, al confine con la Nigeria), Yahaya Godi. “Gli ostaggi sono stati liberati dai nostri militari (nigerini) nella parte nigeriana del lago Ciad, vicino a una base di Boko Haram. Sono undici persone, tra cui tre donne e quattro bambini (compresi due neonati), rapite ad inizio agosto dal gruppo terroristico Boko Haram”, ha detto Godi all’emittente televisiva statale nigerina. “I rapitori sono stati rintracciati dai nostri militari che sono riusciti a liberare gli ostaggi mentre le loro famiglie si preparavano a pagare un riscatto di due milioni di franchi Cfa (circa 3 mila euro)”. Gli ostaggi erano stati rapiti l'11 e il 12 agosto scorsi in due villaggi nel comune di Gueskerou, nella regione di Diffa. Il bacino del lago Ciad, le cui rive sono condivise tra Niger, Ciad e Nigeria, è disseminata di isolotti e paludi che fungono da covo per i jihadisti del gruppo dello Stato islamico in Africa occidentale (Iswap, derivante dalla scissione da Boko Haram). La regione di Diffa, in particolare, ospita circa 300 mila rifugiati nigeriani in fuga dalle violenze dei jihadisti.(Res)