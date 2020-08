Fase 3: Sileri (M5s), contagi saliranno anche a discoteche chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Essere contagiati non vuol dire essere malati. Finché i contagi rimangono tra i giovani la situazione è più facilmente controllabile. Saliranno i contagi anche a discoteche chiuse. I numeri dicono che sono i giovani i più colpiti". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Sui contagi tra i giovani, Sileri ha aggiunto" E' normale perché è estate e girano di più mentre gli adulti stanno più attenti. Tra i giovani, che non vanno demonizzati, è capitato che le regole non siano state rispettate. Ho sentito di ragazzi che tornano dell’estero, pentiti di non aver usato la mascherine”. Sulla chiusura delle discoteche, ha poi dichiarato: “Per quanto riguarda la politica sanitaria si cerca di ridurre le chance di contagio. Abbiamo visto dei video realizzati nelle discoteche di persone senza mascherine e molto a contatto. È vero che sono a rischio altri assembramenti ma dobbiamo limitare le possibilità di contagio dove ci sono maggiori rischi. I contagi continueranno a salire specialmente con l’arrivo della stagione fredda. Bisogna contenere i focolai”. (segue) (Rin)