Fase 3: Sileri (M5s), contagi saliranno anche a discoteche chiuse (2)

- Per Sileri rimane comunque “fondamentale il controllo negli aeroporti. Ci sono purtroppo casi di rientro. Ad inizio ci sono stati problemi ma entro fine settimana la situazione sarà normalizzata e in tutti gli aeroporti nazionali ci saranno gli strumenti adatti”. E su una ipotetica seconda ondata, ha sottolineato: “Rispetto al passato è diverso. È difficile che il virus possa trovare un ospite perché la gente si lava le mani, le igienizza e usa la mascherina. Questa epidemia avrà un decorso molto lento, controllato. Il numero di infetti quotidiani potrà salire ma di poco perché abbiamo imparato a gestire la situazione. Dobbiamo convivere con il covid limitando i danni. Bisogna scaricarsi l’app 'Immuni' perché aiuta il servizio sanitario nazionale. Limiterà l’azione di controllo in caso di nuovi contagi ed anche la possibilità di nuovi lockdown”. (Rin)