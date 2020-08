Bielorussia: ministra Esteri spagnola, sanzioni mirate contro chi ha commesso violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni legate agli eventi in corso in Bielorussia, che saranno discusse dai capi di Stato e di governo dell'Ue in una riunione del Consiglio europeo prevista domani, non dovrebbero essere dirette contro il paese, ma contro le persone responsabili di violazioni durante le elezioni e le violenze. Lo ha affermato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, in un'intervista all'emittente radiofonica “Onda Cero”. "Domani ci sarà una riunione dei capi di Stato e di governo dell'Ue, in cui si sosterrà nuovamente il diritto all'espressione democratica della volontà libera ed equa” dei cittadini della Bielorussia. L’obiettivo, continua Gonzalez Laya, è che “i cittadini non siano perseguitati solo perché si battono per la democrazia”. “Noi in Europa crediamo che ci sia l'opportunità di imporre sanzioni non contro il Paese, non contro i cittadini, ma contro coloro che sono stati gli istigatori della violenza, contro coloro che hanno falsificato questo processo elettorale", ha detto la ministra. (Spm)