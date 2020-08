Difesa: Corea del Sud-Usa, al via esercitazioni congiunte annuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e gli Stati Uniti inizieranno oggi le annuali esercitazioni militari congiunte. Lo ha annunciato lo Stato maggiore della Difesa sudcoreana. Le manovre si concluderanno il 28 agosto. L’avvio è stato ritardato dalla pandemia di coronavirus e il programma è stato ridimensionato. Le esercitazioni potrebbero acuire le tensioni con la Corea del Nord: Pyongyang ha minacciato di abbandonare i colloqui con Washington sul nucleare, già in stallo, in caso di prosecuzione di quelle che considera “politiche ostili”. Inoltre, il presidente Usa, Donald Trump, si è apertamente lamentato dei costi del mantenimento degli oltre 28 mila militari statunitensi di stanza in Corea del Sud. I due paesi non hanno ancora firmato un nuovo accordo sulla condivisione delle spese, dopo la scadenza del precedente, alla fine del 2019. (segue) (Git)