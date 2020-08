Difesa: Corea del Sud-Usa, al via esercitazioni congiunte annuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni hanno per oggetto l’addestramento per il cosiddetto posto di comando combinato e si concentrano su simulazioni computerizzate di scenari di battaglia, ad esempio in caso di attacco da parte nordcoreana. La Difesa di Seul non ha specificato quanti militari saranno coinvolti, ma probabilmente saranno in numero inferiore alle edizioni passate, quando l’ordine era delle decine di migliaia per parte. L’appuntamento di solito è programmato in primavera, ma quest’anno è stato rinviato a causa della situazione sanitaria. Tra l’altro, da febbraio sono stati registrati circa 150 casi di contagio tra i militari statunitensi nella provincia di Gyeonggi, dove si trova Pyeongtaek, sede del quartier generale delle truppe Use. (Git)