Marocco: coronavirus, il paese partecipa alle sperimentazioni cliniche multicentriche

- Il Marocco prenderà parte agli studi multicentrici relativi alla pandemia di Covid-19 per ottenere una quantità sufficiente di vaccino in modo tempestivo. Lo ha detto a Rabat il ministro della Salute Khalid Ait Taleb. "Il Regno parteciperà insieme ad alcuni paesi a studi clinici multicentrici relativi alla pandemia di Covid-19", ha confermato il ministro. "Disponiamo del quadro normativo e legale per ottenere una quantità sufficiente di vaccino in modo tempestivo e per garantire il trasferimento di conoscenze per l’auto-produzione", ha affermato Taleb. Il Marocco, ha detto il ministro, garantisce la priorità assoluta alla salute dei cittadini e cerca di trovare un vaccino attraverso le partnership e la firma di accordi di cooperazione. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) continua a chiedere sforzi intensi per rispondere al momento opportuno, sapendo che il virus continua a diffondersi in tutto il mondo, ha osservato Taleb. Il ministro ha anche invitato i cittadini a stare all'erta e a mostrare responsabilità e solidarietà, soprattutto con l’approssimarsi dell'anno scolastico. (Mar)