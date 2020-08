Imprese: Unioncamere, effetto Covid-19 anche su aziende di stranieri, nel I semestre 40 per cento in meno del 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concentrazione maggiore di imprese di stranieri continua a registrarsi in Toscana, dove il 14,2 per cento di tutte le attività economiche ha origini fuori dall'Italia. Liguria (13,7) e Lombardia (12,6) sono le regioni che seguono da vicino, insieme a Lazio, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia (tutte oltre il 12 per cento). Con più del 10 per cento anche il Veneto e Piemonte. La provincia a maggior tasso di imprenditoria straniera resta saldamente quella di Prato, con una quota del 30 per cento sul totale delle iniziative imprenditoriali locali. Molto distanziata (con il 17,3 per cento) segue Trieste, mentre altre quattro province (Firenze, Imperia, Reggio Emilia e Milano) si collocano oltre la soglia del 15 per cento. Nei primi sei mesi del 2020, i progressi più sensibili hanno riguardato Roma (con 832 imprese di stranieri in più tra gennaio e giugno), Milano (+515) e Torino (+499) che occupano anche le prime tre posizioni in termini di numerosità assoluta di iniziative di stranieri (rispettivamente con 70.898 nella capitale, 58.316 nel capoluogo meneghino e 27.175 in quello sabaudo). (segue) (Com)