Imprese: Unioncamere, effetto Covid-19 anche su aziende di stranieri, nel I semestre 40 per cento in meno del 2019 (3)

- La forma giuridica più diffusa resta quella dell'impresa individuale (475 mila unità pari il 76,5 per cento del totale, una quota di molto superiore alla media italiana, ridottasi negli ultimi decenni a circa il 52 per cento). Poco meno di 100 mila imprese di stranieri adottano invece la forma di società di capitali (96.964 unità, il 15,6 per cento del totale). Le attività in cui si registrano il maggior numero di iniziative di stranieri sono il commercio (circa 160 mila), l'edilizia (120 mila) e l'alloggio e ristorazione (48 mila). Guardando però all'incidenza di queste realtà sul totale delle imprese operanti in Italia, i settori con l'incidenza più elevata di imprese di stranieri sono le telecomunicazioni (32,9 per cento) e la confezione di articoli di abbigliamento (dove si arriva al 32 per cento). (Com)