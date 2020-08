Fiumicino: accoltella il cognato e ferisce agenti, 40enne arrestato dopo fuga su tetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 40enne di Fiumicino è stato arrestato per tentato omicidio, e lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda ha avuto inizio la notte di Ferragosto a Fiumicino quando il cognato dell'arrestato ha denunciato agli agenti del commissariato di essere stato aggredito e ferito al braccio con una coltellata dall'ex marito della sorella. In particolare l'aggressore ha costretto la sua vittima a fermarsi lanciandogli un sasso contro la macchina e, quando l'uomo è sceso, ha provato a colpirlo all'addome con un coltello da cucina; quest'ultimo fortunatamente è riuscito a schivare la lama che però l'ha raggiunto al braccio. Dopo due giorni, durante il violento è stato attivamente ricercato con l'accusa di tentato omicidio, gli investigatori l'hanno rintracciato nell'abitazione di un familiare. Il 40enne, compreso il motivo della loro presenza, si è scagliato violentemente contro uno dei poliziotti, poi, utilizzando un cavo usb a mo' di frusta, ha colpito anche l'altro agente, una donna, ed è fuggito sul tetto da dove minacciava di lanciarsi nel vuoto. Gli stessi poliziotti, seppur feriti, lo hanno raggiunto e convinto a scendere e a seguirli prima in ospedale e poi in commissariato. Oltre al cavo usb e ad una cassetta in metallo usata per colpire il poliziotto, al 40enne è stata sequestrata anche una dose di cocaina. L'uomo è stato arrestato e posto a disposizione della magistratura; i due poliziotti ne avranno almeno per 30 giorni, la donna che ha riportato la rottura delle ossa del naso, il labbro ed un orecchio spaccati ed il conseguente trauma cranico, mentre 7 giorni di prognosi per il collega. (Rer)